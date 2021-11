Sprawa weryfikacji szczepień budzi kontrowersje. "Przedsiębiorca może się spotkać z prostym pytaniem"

Minister problemu nie widzi, biznes – przeciwnie

Adam Niedzielski , pytany podczas konferencji, jak np. właściciel klubu fitness czy restaurator ma technicznie sprawdzać, czy klient jest zaszczepiony i co, kiedy klient odmówi okazania paszportu covidowego, ocenił, że "to jest bardzo prosta sytuacja" .

- Rozporządzenie daje takie możliwości organizatorom, żeby w ramach organizowanych przez siebie przedsięwzięć określali regulaminy. Wewnętrznie mogą one oznaczać, że jeżeli jest jakiś limit, to do limitu (osób) się wpuszcza. Jeżeli limit zostaje przekroczony, to zgoda osoby okazującej paszport (covidowy) na to, żeby wejść, jest domyślna. Jeżeli nie okazuje, to po prostu nie wejdzie. Tak powinny być skonstruowane regulaminy – tłumaczył Adam Niedzielski na konferencji, którego wypowiedź przytacza PAP.