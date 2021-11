Nowe obostrzenia w miesiącu gorącym dla handlu. Branża: "Mogą zapobiec zachorowaniom i to jest najważniejsze"

- We wszystkich obiektach, w których do tej pory mieliśmy limit zapełnienia do 75 proc., limity zostaną ograniczone do 50 proc. - to m.in. kościoły, aquaparki, teatry. W wydarzeniach jak wesela, chrzciny mają być zmniejszane limity do 100 osób – poinformował podczas konferencji prasowej Adam Niedzielski, szef resortu zdrowia.