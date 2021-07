Sprawozdanie z budżetu 2020 r. coraz bliżej. Komisja Finansowa odrzuciła poprawki

hmm 20 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Dochody budżetu państwa w 2020 r. w kwocie ok. 420 mld zł były wyższe o ok. 21 mld zł (tj. o 5,3 proc.) w stosunku do kwoty zaplanowanej w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2020. I co na to Balcerowicz?