Sprawozdanie z działalności NBP w 2019 r. 7,4 mld zysku dla skarbu państwa

- Trzykrotnie obniżyliśmy stopy procentowe, co przełożyło się na istotne oszczędności dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Poprawiło to zdolność kredytową wszystkich podmiotów, a rata przeciętnego kredytu mieszkaniowego spadła średnio o ok. 120 zł – powiedział Glapiński.

Wspomniał, że w marcu o 24 proc. wzrosło zapotrzebowanie na gotówkę.