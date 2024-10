Sprzątają po wielkiej wodzie. We Wrocławiu było 2 mln worków z piaskiem

- Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy prosili o podstawienie kontenerów na osiedlach. Pierwsze z nich stanęły przy ulicy Legnickiej, Ślężnej i Wiwulskiego, Korzennej, skrzyżowaniu Zielnej i Bylinowej, Krzywoustego, rogu ulic Zielnej i Rycerskiej oraz przy ulicy Mazepy. Obecnie mamy łącznie zaplanowanych ponad 50 takich miejsc. Kontenery są odpowiednio oznakowane i przypominamy, że należy do nich wrzucać wyłącznie worki z piachem. Nie należy umieszczać w nich odpadów, w szczególności gabarytów i gruzu – mówi Paweł Karpiński, wiceprezes miejskiej spółki Ekosystem.

2 mln worków z piaskiem we Wrocławiu

W czasie alarmu przeciwpowodziowego we Wrocławiu, na ternie miasta pojawiło się prawie 1,5 mln worków z piaskiem. Kolejnych 500 tys. zostało rozłożonych na wałach przez Wody Polskie. Kiedy zagrożenie minęło wrocławskie worki wsparły gminy, które czekały na przejście fali kulminacyjnej na Odrze. Z Wrocławia wyjechało w sumie 28 000 worków m.in. do powiatu wołowskiego, głogowskiego, także do województwa lubuskiego.