Sprzedaż detaliczna rośnie. Rynek zaskoczony dobrymi danymi

Nasze wydatki w sklepach były w czerwcu wyższe o 5,3 proc. rok do roku - podał GUS w raporcie o sprzedaży detalicznej . To dużo wyższa wartość do oczekiwań analityków, którzy prognozowali 4,9 proc. wzrost.

Po rewelacyjnym kwietniu, kiedy wzrost był najwyższy od lutego 2012 w kolejnych miesiacach wydawało się, że Polacy przestali być rozrzutni. Wydawali pieniądze wolniej, niż rosły ich pensje. Teraz wygląda na to, że wrócili do zakupów. Wynagrodzenia w większych przedsiębiorstwach wzrosły w czerwcu o 5,3 proc. do 5,1 tys. zł brutto, czyli w dokładnie takim samym tempie co zakupy.