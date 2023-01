"Średni wzrost płac nie nadąży za inflacją". W 2023 r. Polacy będą biednieć

Aniela 44 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Ludzie by musieli zarabiać z 20 000 zł aby zniwelować inflację i to co było jeszcze przed kilkoma laty. PIS okradł,zniszczył i oszukał wszystko co mógł i szuka jeszcze co by tu zepsuć,ukraść,opluć i zmanipulować.