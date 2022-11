Stacje kontroli pojazdów bankrutują. "Inflacja spotęgowała problem"

Diablomen 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Za 5-10 minut kontroli 98 zł to za mało ... proponuję zlikwidować połowę stacji i od razu zyski się zwiększą skoro praktycznie na każdej wsi jest 1 lub powstaje drugą taką stacja a do tego na wsiach przy takich stacjach znajdują się warsztaty samochodowe, myjnie. Pytanie czy wykazują dochody z tych dodatkowych źródeł. A stacje to chyba powstają tylko po to aby robić przeglądy nie kontrolując właściwie aut które mają oklejone wszystkie szyby boczne folią przyciemniającą, pooklejane lampy, światła niedostosowane do przepisów zwłaszcza sprowadzanych z Ameryki czy Anglii.