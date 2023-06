Stopy procentowe w dół? Minister wysłała ważny sygnał

- Na Radzie Ministrów przyjęliśmy propozycję podniesienia płacy minimalnej oraz założenia do projektu budżetu państwa na 2024 r. - powiedział we wtorek prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Dodał, że patrząc na wyniki polskiej gospodarki w porównaniu do wyników innych krajów Europy, "nie mamy się czego wstydzić".

Projekt budżetu na 2024 r. Najważniejsze założenia

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska powiedziała, że założenia do budżetu na 2024 r. oparte są na przesłanych do Komisji Europejskiej prognozach pochodzących z aktualizacji Programu Konwergencji z wiosny tego roku.

- Aktualizacja tych prognoz w stosunku do programu konwergencji zakłada właściwie wyłącznie uwzględnienie wejścia w życie od stycznia 2024 r. programu 800 plus. Ma to dwa elementy wpływu – chodzi o przyspieszenie wzrostu PKB o 0,2 pkt. proc. w roku 2024 i 0,1 pkt. proc. dla inflacji – powiedziała minister finansów.