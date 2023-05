Pensja minimalna w 2024 r. Na stole podwójna podwyżka lub zamrożenie płac

Prezydent2025 26 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Władza zadecyduje hojnie. Po daje to głosy wyborcze, nie jest problemem dla KORPOHYDR, zwiększa wpływy z podatku dochodowego, zdrowotnego, do ZUSU no i oczywiście zwiększa inflację o którą modli się każda Władza.