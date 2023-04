Płaca minimalna wzrośnie. "Zalewamy rynek pustym pieniądzem"

– W stosunku do średniorocznego poziomu płacy minimalnej w 2023 r. oznacza to wzrost aż o 20 proc. Pracownik zarabiający pensję minimalną otrzymałby w ujęciu średniorocznym 709,40 zł brutto podwyżki miesięcznego wynagrodzenia. Tak znaczący wzrost wynika w znacznej mierze z mechanizmu tzw. wskaźnika weryfikacyjnego, który porównuje inflację prognozowaną w przeszłości z jej faktycznie odnotowanymi wartościami. Obecnie weryfikowane są prognozy na rok 2022 – wyjaśnia w rozmowie z money.pl Kozłowski.

Co na to przedsiębiorcy?

Niepewność cichym zabójcą przedsiębiorstw

– Pytanie, co za tym pójdzie, bo jeśli dojdzie tylko do podniesienia płacy minimalnej i nic się więcej nie zmieni, to może być katastrofa – mówi w rozmowie z money.pl. – Teraz skupiamy się na tym, żeby przetrwać ten rok, bo już działo się sporo. Nie jesteśmy w stanie nic teraz przewidzieć. Żyjemy z miesiąca na miesiąc – opowiada.