Strajk kobiet. Podpowiadamy, jak w środę wziąć zwolnienie

Jednak, jak pisaliśmy w money.pl , w Polsce nie ma prawnych możliwości zorganizowania strajku generalnego przeciwko państwu. Zwracają na to uwagę zgodnie prawnicy i związkowcy.

Strajk kobiet - jak wziąć udział?

Pierwszą możliwością dla kobiet jest wniosek o urlop na żądanie. Agata Mierzwa, partner w kancelarii DZP, w rozmowie z "Rzeczpospolitą" zwraca uwagę, że takiego wniosku nie trzeba w żaden sposób uzasadniać. Powinien on natomiast spełnić wewnętrzne wymogi danej firmy.

- Taki urlop nadal jest udzielany przez pracodawcę, stąd ważne, aby dochować wewnętrznych wymogów przy jego zgłaszaniu dotyczącego terminu i osoby, do której należy zgłosić taki wniosek, te bowiem mogą się różnić w zależności od firmy, a ich niedochowanie może skutkować odmową uznania takiego urlopu przez pracodawcę - mówi rozmówczyni "Rz".

Pracodawca co prawda ma prawo do odmówienia urlopu na żądanie. Może to jednak zrobić w określonych sytuacjach. Zdaniem, Bartłomieja Jędrzejaka, adwokata z kancelarii Gujski Zdebiak, który również rozmawiał z dziennikiem, strajk kobiet nie jest taką sytuacją.