Strajk nauczycieli. Część środowiska się wyłamuje, bo boi się utraty wynagrodzenia

Według danych podanych w poniedziałek przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, do strajku przyłącza się ok. 85 proc. szkół i placówek oświatowych. Poparcie dla strajku, jak informują związkowcy, wynosi ok. 90 proc.

Jak stwierdził przewodniczący ZNP, Sławomir Broniarz, w Rybniku i Chorzowie poparcie wyniosło 100 proc. Dodał również, że pozytywnie zaskoczyło go "prorządowe" Podkarpacie i Lubelszczyzna, gdzie wyniki były zaskakująco wysokie.

Są jednak takie szkoły, które nie wezmą udziału w strajku.

Zarobki nauczycieli. Minister w Kancelarii Prezydenta: pensje powinny być wyższe

- U nas w referendum wzięło udział 19 proc. uprawnionych - pisze nauczyciel z niewielkiej, wiejskiej szkoły.

- SP1 w Biłgoraju nie strajkuje, ponad połowa upoważnionych nie zagłosowała - pisze kolejny.

- Szkołą Podstawowa nr 2 w Bystrej. Strajku nie będzie - informuje na Facebooku kolejny nauczyciel.

Z czegoś trzeba żyć

U mnie - przyznaję ze wstydem i zażenowaniem - 44% - pisze na Facebooku nauczycielka.

- U nas. Mała szkoła w kujawsko-pomorskim też nie - odpowiada inna.

Pod postami dyskusja z której wynika, że część nauczycieli boi się strajkować.

- Mam na utrzymaniu dwójkę dzieci i spłacam kredyt - mówi nauczycielka ze szkoły podstawowej. Prosi o anonimowość. - W referendum zagłosowałam na tak, ale nie wezmę udziału w strajku, bo po prostu mnie na to nie stać. Za strajk nie przysługuje nam wynagrodzenie, jeśli on potrwa tydzień, nie będę miała z czego zapłacić rachunków.

Utrata wynagrodzenia za strajk to argument który pojawia się często. Zwłaszcza wśród młodych nauczycieli, a także pracujących na zastępstwo, niepełny etat czy na stażu. Mówiąc wprost: najmniej zarabiających. Tacy nauczyciele obawiają się też represji ze strony dyrekcji.

- U nas za strajkiem był cały zespół, oprócz tych zatrudnionych na zastępstwo - opowiada nauczycielka z łódzkiej podstawówki. I szybko sama koleżanki oraz kolegów usprawiedliwa - Trudno ich za to winić, boją się o swoje miejsca pracy.

Wielu pedagogów mówi wręcz o zastraszaniu. Na zespołach odbijają się nerwy, które udzielają się dyrektorom. To oni są bowiem pod największym ostrzałem rodziców.

- Nauczyciele zaczynają się bać. Słyszałam wczoraj, że rodzice zapowiedzieli zgłaszanie skarg do prokuratury na dyrektorów jeżeli egzaminy się nie odbędą - pisze na internetowym forum nauczycielka.

- W niektórych szkołach dyrektorzy chcą imiennej deklaracji... To oczywiście jest niezgodne z procedurą, ale myślę, że cześć osób się boi, zwłaszcza jak zna pogląd dyrektora na ta sprawę - opisuje inna nauczycielka. Choć zdarzają się i tacy dyrektorzy, który strajk popierają.

- Sam przez wiele lat byłem nauczycielem, doskonale rozumiem te postulaty i gdyby nie to, że z racji funkcji nie mogę strajkować, to też bym się do protestu przyłączył - mówi dyrektor jednej z łódzkich szkół. - Opiekę dzieciom zapewnię, bo zgodnie z przepisami muszę, a swoim nauczycielom życzę powodzenia.

- Ci, którzy w tym roku mają po półtora etatu, nie chcą strajkować, bo nie jest źle. Młodzi za to chcą i to bardzo. Trudno też przekonać zwolenników PiS. Klapki na oczach. Ja stoję z boku, bo jako dyrektor nie wtrącam się, ale walka i dyskusje z mądrymi argumentami trwają - pisze na Facebooku dyrektorka szkoły. - Ciekawa jestem wyniku. Obiecuję, że w następnym roku nie dam ponadwymiarowych tym, co "dobrze teraz zarabiają". * Protest polityczny*

Część nauczycieli, która otwarcie przyznaje się do tego, że strajkować nie będzie, łączy swoją decyzję z polityką i osobą prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego.

- Jestem nauczycielką i nie będę strajkować. Uważam, że ten strajk ma podłoże polityczne. Jednak liczę że związkowcy z "Solidarności" będą rozmawiać z rządem, ponieważ problemów w oświacie jest bardzo wiele np. urlopy zdrowotne: dla kogo one są? Dla cwaniaków - czytamy w jednym z komentarzy na forum internetowym.

- Mam dość p. Broniarza i jego gierek, niby obrony krzywdzonych nauczycieli - pisze w mailu do naszej redakcji nauczyciel. - Jeżeli chodzi płace, mogłyby być wyższe już teraz, ale na litość. Można byłoby robić strajk okupacyjny ogólnopolski, ale nie w terminie egzaminów. Sądzę, że byłby skuteczny - dodaje.

Jak zaznacza, sam jest w grupie nauczycieli z płacą brutto w wysokości 5856zł.

Argument terminu strajku, który dla uczniów zdających egzaminy może być dużym problemem, pojawia się bardzo często w wypowiedziach nauczycieli przeciwnych protestom. - Jestem za tym, żeby nauczycielom płacono więcej, ale nie popieram strajku w tak ważnym dla uczniów momencie. Nie możemy robić tego kosztem dzieci. To jest strajk polityczny i szantaż - mówi w rozmowie z money.pl pani Sabina, nauczycielka muzyki.

Co wieś powie?

Większość szkół, które nie wezmą udziału w strajku, to niewielkie placówki z małych miasteczek lub wsi. Tam, poza argumentami finansowymi i politycznymi, dochodzi jeszcze jeden. Związany z tym, jak protestujących będzie postrzegać lokalna społeczność.

- Co powie wieś? Co ksiądz? Nie jest źle, po co nam to? I do tego: przecież nie możemy niepromować uczniów - pisze rozczarowany nauczycieli szkoły, która zagłosowała w referendum na "nie". - Słyszę wypowiedzi typu: "W pokoju nauczycielskim nastroje oczywiście za strajkiem, ale nie wiadomo jak to będzie, bo wiesz... co, jak będziemy jedyną strajkującą szkołą w okolicy?". Szlag mnie trafia. Jak zwykle ważne jest "co wieś powie", a nie sprawa, o którą walczymy - pisze nauczycielka z wiejskiej podstawówki.

Strajk nauczycieli ma się rozpocząć 8 kwietnia. Protest ma trwać do odwołania. Głównym postulatem protestujących jest 1000 zł podwyżki dla nauczycieli i pracowników oświaty.

