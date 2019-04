Strajk nauczycieli. Mateusz Morawiecki: po świętach zapraszam do okrągłego stołu

Jak zapowiedział podczas konferencji prasowej, rząd zaprasza "zaraz po świętach" do okrągłego stołu. - W ciagu dwóch, trzech dni przedstawimy jego założenia. Zapraszamy do okrągłego stołu nauczycieli, pracodawców, związkowców. Dla nas to jedno z fundamentalnych założeń reformy systemu. Wierzę, że okrągły stół będzie nowym otwarciem, dyskusją dla poprawy systemu oświaty - zapewniał.