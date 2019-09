Strajk nauczycieli. Minister: "dobrze pracujący zarobią więcej"

Szef resortu oświaty udzielił wywiadu "Dziennikowi Gazecie Prawnej". Jak podkreślał, ewentualny strajk we wrześniu byłby niezgodny z prawem. - Strajk wiosenny został już zakończony. Dziś trzeba byłoby na nowo wszcząć procedurę sporu zbiorowego - twierdzi Piontkowski.

Kiedy te podwyżki? Bardzo możliwe, że we wrześniu przyszłego roku. Nauczyciele będą mogli liczyć na taki sam wzrost pensji, jak pozostali pracownicy budżetowi, czyli ok. 6 proc.

- Jestem za tym, aby dla nauczycieli ustanowić nową pragmatykę zawodową, dostosowaną do dzisiejszej rzeczywistości - mówi minister edukacji. - Trudno wymagać od nauczyciela, by stał przy tablicy 40 godzin. To nierealne.