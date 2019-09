Jan Kulczyk najbogatszym Polakiem 30-lecia. Jest najnowszy ranking

Dla niego najlepszy był 2011 rok, gdy mógł pochwalić się majątkiem w wysokości 7,5 mld zł. Dziennikarze "Wprost" w swoim modelu chcieli sprawdzić, ile ten majątek byłby wart dziś, gdyby nie szereg potknięć po drodze. Fortuna pomniejszona została o inflację, ale za to powiększona o średnie tempo wzrostu gospodarczego.

Bezkonkurencyjny pod tym względem jest Jan Kulczyk. Jego majątek "Wprost" oszacował na 18,5 mld zł. To nie powinno dziwić, bo biznesmen przez wiele lat był na czele corocznych rankingów najbogatszych Polaków.

Co ciekawe, tuż za Janem Kulczykiem znalazła się Barbara Piasecka-Johnson, polska filantrop, która odziedziczyła fortunę po Johnie Sewardzie Johnsonie. To on był spadkobiercą koncernu Johnson&Johnson. Piasecka swoją historię zaczynała od pracy pokojówki u bogaczy, ale szybko awansowała na jedną z najbogatszych kobiet w historii.