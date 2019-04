Strajk nauczycieli. RPO Adam Bodnar jest gotowy do mediacji

Szef ZNP Sławomir Broniarz stwierdził, że istnieje pilna potrzeba powołania zewnętrznego mediatora do negocjacji rządu i nauczycielskich związków zawodowych. Wskazał, że odpowiednim mediatorem byłby Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. We wtorek poznaliśmy odpowiedź z biura RPO.

"Problemy związane ze strajkiem nauczycieli i zbliżającym się terminem egzaminów dla uczniów budzą najwyższe zaniepokojenie RPO. Tym bardziej, że w wystąpieniu do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej 4 kwietnia br. Rzecznik wskazał na wątpliwości natury prawnej i organizacyjnej związane z wprowadzeniem przez MEN (2 kwietnia br.) zmian w rozporządzeniach dotyczących organizacji egzaminów: gimnazjalnego, maturalnego i ósmoklasisty. W przyjętej formie mogą one naruszać prawa obywatelskie" - czytamy w komunikacie biura RPO.

"Poczucie odpowiedzialności i oczywista troska o dobro uczniów powodują jednak, że RPO deklaruje otwartość i gotowość do podjęcia działań, które mogą pomóc w rozwiązaniu konfliktu. Jest to konieczne dla realizacji prawa do nauki, które gwarantuje w art. 70 nasza Konstytucja. Warunkiem niezbędnym każdej skutecznej mediacji jest jednak wola i zgoda wszystkich stron konfliktu, zarówno strony związkowej, jak i rządowej. Dotychczas takie okoliczności nie zaistniały" - czytamy dalej.