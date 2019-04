Strajk nauczycieli. Wicepremier Szydło: Zmiany nie spowodują zwolnień, bo część nauczycieli naturalnie odchodzi z zawodu

- Propozycja jest wciąż aktualna. Porozumienie przewiduje we wrześniu podwyżki o 10 proc., czyli w sumie 15 proc. w ciągu roku. Zachęcamy do jego podpisania. Nowych propozycji nie ma. Cały czas rozmawiamy o tym, co zostało zaprezentowane - powiedziała wicepremier Beata Szydło. - Położyliśmy na stole porozumienie, w którym zawarte są podwyżki dla nauczycieli. Podpiszmy to i zacznijmy rozmawiać o kolejnych zmianach - podkreśliła.