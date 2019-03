Strajk nauczycieli. "Solidarność" zapowiada protest. Stawia rządowi warunki

Związkowcy do tak radykalnych wniosków doszli podczas obrad w środę w Warszawie. Choć zapowiadają protesty uliczne, dają rządowi ostatnią szansę na reakcję wobec zbliżających się strajków.

Rząd ma czas do 28 marca. Sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ "Solidarność" ma do tego dnia dostać propozycje i terminy realizacji żądań .

Jeśli tak się jednak nie stanie, 4 kwietnia "Solidarność" zorganizuje manifestacje przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi w kraju. Oznacza to, że może to być preludium do strajku nauczycieli zapowiedzianego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego na 8 kwietnia.