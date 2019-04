Strajk nauczycieli. W związkowych dołach się gotuje, matury zagrożone

- To jest decyzja podejmowana uchwałą całej rady, dyrektor nie może tego zrobić sam - mówi w rozmowie z money.pl dyrektor jednej z łódzkich szkół. - Jeśli z powodu strajku nie będzie na radzie kworum, to uczniowie nie będą klasyfikowani i nie dostaną świadectw. Będą musieli powtarzać rok. Chyba, że minister wyda w tej sprawie jakieś rozporządzenie i da takie kompetencje dyrektorom. Teraz rozporządzenia pisze się szybko, może zdąży - ironizuje nauczyciel.

- Nauczyciele szkół średnich szykują się do nieklasyfikowania tegorocznych maturzystów i nieprzeprowadzenia egzaminów maturalnych. Tak jest u mnie w szkole - pisze w liście do naszej redakcji nauczycielka z Mińska Mazowieckiego.

- Nauczyciele bardzo to przeżywają - mówi w rozmowie z money.pl Omelańczuk. - Cały czas o tym rozmawiają, zastanawiają się co zrobić- zdradza.

- Strajkujący mogą się zwrócić do lokalnych struktur ZNP, które są organizatorami strajku, o jego zawieszenie na czas rady kwalifikacyjnej - mówi w rozmowie z money.pl Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP. - Jeśli ministerstwo faktycznie przygotowuje rozporządzenie dopuszczające do matury wszystkich, to jest to pomysł absurdalny i trzeba mu przeciwdziałać. Ale decyzja w tej sprawie należy tylko do strajkujących.