Strajk nauczycieli. Robert Gwiazdowski w money.pl: mam propozycję zakończenia strajku

Propozycja Gwiazdowskiego wygląda następująco: emisja obligacji z miesięcznym terminem zapadalności, które miałby wykupywać państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego. - Co rząd z tym zrobi, to już jego sprawa - mówi polityk.

W czwartek rozpoczął się już czwarty dzień strajku, w którym wzięło udział blisko trzy czwarte szkół i przedszkoli w Polsce. Propozycję zorganizowania "okrągłego stołu" w oświacie po Wielkanocy złożył we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

- Propozycja Pana premiera nie przybliża nas na krok do ugaszenie tego pożaru. Oczywiście chętnie usiądziemy do rozmów o systemie edukacji, ale najpierw musimy załatwić sprawy pilące. Do Wielkanocy jeszcze trochę czasu, a rzecz dzieje się teraz - podkreślił w rozmowie z money.pl Sławomir Broniarz.