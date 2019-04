strajk taksówkarzy Martyna Kośka 1 godzinę temu

Strajk taksówkarzy zawieszony do wtorku. Będą rozmowy z rządem w "Dialogu"

Taksówkarze nie osiągnęli porozumienia z rządem, co może oznaczać, że ponowią akcję protestacyjną. Jedynym rezultatem całodniowej akcji jest zgoda na kontynuowanie rozmów już nie na ulicy, lecz w Centrum Dialogu Społecznego. Strajk został zawieszony do wtorku do godziny 14.

