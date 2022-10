Strajku w ZUS-ie nie będzie. Oto powód

Spór na linii ZUS - związkowcy

Od momentu zapowiedzi strajku przez Związkową Alternatywę Zakład Ubezpieczeń Społecznych stał na stanowisku, że będzie on nielegalny.

- Przyjęte przez Związkową Alternatywę w ZUS zasady przeprowadzenia referendum strajkowego powodowały, iż wynik głosowania nie jest miarodajny i weryfikowalny, przez co nie pozwoli na jednoznaczne i niepodważalne ustalenie, iż ewentualny strajk w Zakładzie uzyskał zgodę większości głosujących pracowników (zatrudnionych), przy frekwencji co najmniej 50 proc. pracowników (zatrudnionych) Zakładu. Zaproponowana formuła przeprowadzenia referendum pozwalała na to, że może w nim wziąć udział w zasadzie każda zainteresowana osoba, a nie tylko uprawniona na podstawie ustawy, czyli pracownicy ZUS - mówił rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.