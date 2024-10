"Strefa Korzyści dla biznesu" - wystartował "WeNet Club" platforma rozwojowa dla małych i średnich przedsiębiorców

Początkowo platforma "WeNet Club" zaproponuje klientom Grupy dostęp do unikalnych ofert przygotowanych we współpracy z Nest Bank, Polskie ePłatności, PragmaGO, Carsmile, QRTag (PeP Loyalty Club) oraz Otomoto Lease, tj. usługi finansowe: pożyczki wspierające finansowanie biznesu, konsolidacja kredytów i obniżenie raty kredytu, nowoczesne terminale płatnicze czy całkowicie darmowy rachunek bankowy. "WeNet Club" umożliwi także klientom Grupy WeNet skorzystanie z oferty finansowania najmu i leasingu samochodu na platformie Otomoto Lease oraz wdrożenie własnego programu lojalnościowego z wykorzystaniem funkcji terminala płatniczego do realizowania kuponów i naliczania punktów lojalnościowych.

"Wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi stworzyliśmy WeNet Club z myślą o małych i średnich przedsiębiorcach. Niezależnie od tego czy dopiero założyłeś swoją działalność, czy masz już doświadczenie w prowadzeniu firmy, w specjalnej >>Strefie Korzyści dla Biznesu<< znajduje się wiele usług dodanych, niezbędnych dla przedsiębiorców do realizacji swoich planów i rozwoju biznesów. W najbliższym czasie planujemy dodawać do WeNet Club nowe produkty, tak aby w jak największym stopniu zaspokoić różnorodne potrzeby małego biznesu w Polsce. Zachęcam do kontaktu partnerów biznesowych, którzy mają w swojej ofercie produkty ułatwiające prowadzenie biznesu przedsiębiorcom po to, aby zaoferować go na szeroką skalę do klientów Grupy WeNet" – mówi Mateusz Nowak, Strategy and M&A VP Grupy WeNet.