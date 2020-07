"Strefy wolne od LGBT" bez funduszy unijnych. Resort sprawiedliwości mówi o "dyskryminacji"

Decyzja Komisji Europejskiej o zablokowaniu dostępu do unijnych środków miastom, które ustanowiły "strefy wolne od LGBT" to dyskryminacja - uważa Ministerstwo Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego z "prośbą o stanowczą interwencję" w Komisji Europejskiej.