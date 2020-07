Unijna komisarz kontra "strefy wolne od LGBT". Nie będzie pieniędzy dla polskich miast

Wtóruje jej Didier Reynders, komisarz ds. sprawiedliwości. - W Unii Europejskiej nie ma zgody dla jakiejkolwiek formy dyskryminacji. Unijne wartości muszą być przestrzegane przystępując do wszystkich programów finansowanych z unijnych środków, w tym także w ramach "Town Twinning" - napisał na swoim Twitterze.

"Strefy wolne od LGBT" to uchwały przyjmowane przez samorządy. Nie mają żadnych skutków prawnych, jednak - co jasno wypowiedział Parlament Europejski - nawet jeśli nie wprowadzają fizycznych barier, to są "skrajnie dyskryminujące", a także ograniczają swobodę przysługującą każdemu obywatelowi Wspólnoty.