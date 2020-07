Restrukturyzacja kopalń. Sasin odpowiada górnikom

Ministerstwo Aktywów Państwowych w planie restrukturyzacji Polskiej Grupy Górniczej zapisało zamknięcie trzech kopalń w Rudzie Śląskiej: Bielszowice, Halemba, Pokój. - Od początku deklarowaliśmy, że plan restrukturyzacji kopalni będzie przygotowany z poszanowaniem strony społecznej. Ochrona miejsc pracy i regionu to priorytet - zapewnił wicepremier Jacek Sasin.

Wcześniej plan restrukturyzacji PGG został odrzucony przez związkowców. - Brak akceptacji do rozmowy o nim przez stronę związkową oznacza, że dalsze prace wymagają nowej formuły. Prace odbędą się w grupie roboczej. Naszym celem jest wypracowanie planu, który mógłby zostać zaakceptowany przez wszystkie strony - dodał we wpisie na Twitterze minister aktywów państwowych.

Będzie strajk?

Górnicy są gotowi do wyjścia na ulice. - Jestem przekonany, że ludzie zawalczą tak, jak 5 lat temu, kiedy premier Kopacz również chciała likwidować kopalnie. To nie będą przelewki, bo to przecież jakiś blitzkrieg w likwidowaniu górnictwa - mówił money.pl szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz.