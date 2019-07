Sukces Polski w UE. Będziemy mieć wiceszefa EBI, jednak jest jedno "ale"

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) to jedna z najważniejszych instytucji w Unii Europejskiej, teraz Polska będzie miała w niej swojego wiceszefa. - Uzyskamy większy formalny i nieformalny wpływ na funkcjonowanie EBI, co może pomóc zarówno we wspieraniu jego działalności w Polsce, jak i promowaniu naszych rodaków na wyższe stanowiska - mówi o decyzji Rady UE "Dziennikowi Gazecie Prawnej" jedna z osób związanych z bankiem.

By to się stało, musi zostać spełniony jeszcze "tylko" jeden warunek - Wielka Brytania musi opuścić Unię Europejską. Jest więc jeszcze za wcześnie, by strzelały korki od szampana. Zakładając jednak, że ten scenariusz się spełni, dotąd najbardziej poważnym kandydatem typowanym na wiceszefa EBI był minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. To nie jest już takie pewne, rozmówca "DGP" twierdzi, że do gry wchodzi ktoś związany z Ministerstwem Finansów.

Europejski Bank Inwestycyjny jest podzielony na tzw. konstytuanty. Jak na razie Polska należy do takiej, która ma najmniej do powiedzenia, bo stanowi mniejszość - miała 4,74 proc. udziału w kapitale. Jesteśmy w niej razem z ośmioma innymi państwami: Czechami, Węgrami, Chorwacją, Słowacją, Słowenią, Bułgarią, Cyprem i Maltą. Wiceprezesurą dzieliliśmy się z tymi wszystkimi krajami - każdy miał swojego wiceszefa na trzy lata. Ostatniego mieliśmy w latach 2007-10, na następnego więc czekalibyśmy kolejnych kilkanaście lat.

Po zmianie, Polska ma utworzyć konstytuantę razem z Węgrami i Chorwacją, o sile 5,83 proc. Jednak nasz kraj na innych warunkach niż dwa pozostałe. Jak informuje "DGP", powołując się na osobę zbliżoną do sprawy, reprezentant Polski będzie wiceprezesem przez sześć lat, następnie na trzy lata zmieni go przedstawiciel Chorwacji, później znów sześć lat my i trzy lata Węgry. Co jest dla nas niezwykle korzystne.

Podkreślmy raz jeszcze, by te wpływy osiągnąć, Wielka Brytania musi najpierw opuścić Wspólnotę. Gdy tak się stanie, będziemy mieli większy wpływ na całą politykę finansową EBI. A już teraz Polska jest największym beneficjentem tego banku - w ciągu ostatnich 20 lat wpłynęło do nas ok. 66 mld euro.

