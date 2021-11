Nowy, groźny wariant koronawirusa znów zamknie Polaków w domach? Mamy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

Wariant B.1.1529 tzw. "Nu" został wykryty 11 listopada w Botswanie. Trzy dni później potwierdzono jego obecność u pacjenta w RPA, został też zidentyfikowany u 36-latka, który 13 listopada wrócił z Afryki Południowej do Hongkongu. Dotychczas oficjalnie potwierdzono 77 przypadków zakażenia tym wariantem. Wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że to dopiero początek.

Nowy wariant koronawirusa. MZ odpowiada

- Nowy wariant koronawirusa jest na razie w Afryce. Trzeba mieć na względzie, że warianty z Ameryki Północnej do nas nie dotarły, dlatego jest jeszcze za wcześnie na prognozy - mówi uspokajająco Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia w rozmowie z Damianem Szymańskim.

Sytuacja jest jednak bardzo dynamiczna. Około południa wiadomo już było, że pierwszy przypadek mutacji zdiagnozowano w Belgii u młodej kobiety - podał "The Guardian", dodając, że nie była ona zaszczepiona.

- Na dziś WHO zajmuje się tematem . Nasze służby są w kontakcie z nimi, jak i z CDC oraz ECDC - dodaje.

- Obecnie nikt nie prognozuje wysokiego zagrożenia tym wariantem. Jest na to za wcześnie. Prognozy raczej mówią o kolejnych łagodniejszych falach w Polsce i w Europie. Niemniej, śledzimy sytuację - mówi money.pl Wojciech Andrusiewicz.

Zobacz także: Czy tarcza antyinflacyjna to dobry pomysł? „To może wywołać odwrotny efekt. Inflacja poza kontrolą”

Czego obawiają się naukowcy?

Tu jednak zdania są podzielone. - Ogromna liczba kolców wirusa sugeruje, że nowy szczep może stanowić poważny problem - stwierdził dr Tom Peacock z Imperial Colleague of London. Jego zdaniem ten typ wirusa może wymykać się wielu mechanizmom obronnym, ma więc potencjał do tworzenia nowych epidemii na całym świecie.

Prawdopodobnie jest zdolny do znacznie szybszego rozprzestrzeniania się, niż warianty poprzednie, nawet Delta. Pokazują to bardzo wstępne szacunki "Financial Times":