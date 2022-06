System podwójnego mandatu – na czym to polega?

Czym jest system podwójnego mandatu?

Recydywiści, którzy notorycznie łamią zasady ruchu drogowego, systematycznie przekraczają prędkość, nieprawidłowo parkują lub powodują wypadki, już wkrótce będą płacić wyższe mandaty . To tak zwane mandaty dla recydywistów czy też system podwójnych mandatów. W skrócie opiera się on na zasadzie, że za powtórzone w ciągu dwóch lat wykroczenie kierowca ma zapłacić podwójną stawkę kary.

Istotne jest to, że system podwójnego mandatu będzie obowiązywał, jeśli do ponownego wykroczenia nie minęło więcej niż dwa lata od ostatniego prawomocnego ukarania, czyli od dnia przyjęcia mandatu bądź wydania prawomocnego wyroku przez sąd.

Od kiedy obowiązuje system podwójnego mandatu?

Jak będzie działać system podwójnego mandatu?

Nie zawsze recydywiści będą objęci systemem podwójnego mandatu. Dotyczyć to będzie najcięższych wykroczeń, ale najlepiej sprawdzić to w dalszej części naszego artykułu.

Mandat będzie nakładany w wysokości nie niższej niż dwukrotność dolnej granicy ustawowego zagrożenia , czyli będzie to kwota z taryfikatora pomnożona razy dwa, o ile kierujący pojazdem popełniający wykroczenie na miejscu przyjmie karę. Jeśli jednak odmówi jej przyjęcia, a policjant skieruje sprawę do sądu, to będzie się liczyła kwota grzywny orzeczona przez sąd. Może to być więc suma wyższa od dwukrotności dolnej granicy.

Za co można otrzymać podwójny mandat?

Kierowca zostanie ukarany podwójnym mandatem np. za przekroczenie prędkości, ale musi być to przekroczenie o co najmniej 31 km/h.

Za co nie dostaniemy podwójnego mandatu?

Czy zmienia się czas, po jakim punkty karne są kasowane?

Wraz z wprowadzaniem systemu podwójnych mandatów inaczej będą się kasowały nakładane na kierowców punkty karne. Będzie to odbywało się automatycznie co dwa lata, a nie tak jak do tej pory, już po upływie roku. Od 17 września 2022 roku kierowcy muszą liczyć się ze zmianą taryfikatora punktów karnych. Za każde wykroczenie kierujący będzie mógł być ukarany mandatem z punktami karnymi od 1 do 15, a nie jak do tej pory – maksymalnie 10.