Szczyt G7. Pandemia, szczepionki i gospodarka. "USA arsenałem szczepionek dla świata"

Pandemia i jej skutki będą jednym z głównych tematów rozmów najważniejszych polityków świata. "To pierwszy oficjalny dzień szczytu G7 w Wielkiej Brytanii. Cieszę się, że wzmocnimy nasze zaangażowanie na rzecz multilateralizmu i będziemy współpracować z naszymi sojusznikami i partnerami, by budować bardziej sprawiedliwą i inkluzywną gospodarkę światową" - napisał na Twitterze prezydent USA Joe Biden .

Podobnego zdania jest premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. - Uważam, że to spotkanie jest naprawdę potrzebne, ponieważ musimy wyciągnąć wnioski z tej pandemii. Musimy upewnić się, że nie powtórzymy niektórych błędów, które popełniliśmy w ciągu ostatnich mniej więcej 18 miesięcy i że zrobimy to, co jest potrzebne, aby umożliwić naszym gospodarkom odbudowę - powiedział w trakcie otwarcia szczytu G7 Johnson.