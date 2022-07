Szczyt inflacji wciąż przed nami. Ekonomiści pocierają szklaną kulę

autentyczniej 37 min. temu zgłoś do moderacji 1 5 Odpowiedz

A jaka inflacja była w latach 90-tych? Nie było wojny ani pandemii. Ubóstwo to było w latach 90-tych, było to widać i czuć za każdym rogiem. Teraz to dotyczy praktycznie tylko ludzi zupełnie niezaradnych życiowo, problemowych z uzależnieniami .Inflacja jest bardzo wysoka i mocno daje się we znaki z tym że to nawet i tak nie ma co tego porównywać do lat 90-tych bo wtedy to było dużo gorzej i większość rodzin żyła od wypłaty do wypłaty a i zdarzało się brakowało na cały miesiąc. Zarabiało się 500-1200zł/msc.W 1998 roku Przeciętne i minimalne wynagrodzenie było nominalnie ponad 4 razy niższe a bezrobocie 3 razy wyższe niż obecnie Zrozumcie że bardzo wysoka inflacja jest praktycznie w całej Europie i w USA też rekordowa.Koszty materiałów to nie tylko "polski problem" a światowy. Nośniki energii to tez nie do końca sprawa wewnętrzna Polski a cen rynkowych, Zielonego Ładu EU, bardzo mocno rosnących cen za CO2 itp Co by rząd nie robił to i tak dla niektórych i tak bedzie źle i mało a przecież widać że się starają pomóc a nie teksty walą teksty typu-"piniendzy nie ma i nie będzie lub że nie ma takiego guzika żeby coś poprawić.Przypomnę tylko że za PO były waloryzacje emerytur o 3-8zł a o 13 i 14 to można było jedynie pomarzyć ale co tam i tak znajdą sie tacy co będą twierdzić że to i tak mało i emeryci są oszukiwani. Za rządów PO z emerytur 800-1500 zł i wypłat 1000-2500 żyło wam się lepiej i mogliście więcej odkładać? Nie opowiadajcie też bzdur jaka to byla wartość siła nabywcza pieniądza i co to mogliście za to kupic. Za PO owszem była deflacja ale też były lata gdzie inflacja powyżej 4 procent. Obecnie tak wysoka jest spowodowana boomem po pandemii i wojna powtarzam wojna na Ukrainie!Nie bądźcie smieszni i trochę więcej obiektywizmu.7 lat temu ledwie 40% Polaków miało oszczędności a teraz już ponad 60%.Od 2015 roku minimalna pensją wzrosła aż o 75%, przeciętne wynagrodzenie o 45%. Płace więc za tym wzrostem cen w dłuższym ujęciu nadążają. Polska nie jest krajem miodem i mlekiem płynącym ale patrząc na takie kraje jak Hiszpania, Portugalia, Grecja a nawet Włochy, w Niemczech i UK tez żaden już nie taki raj, u Nas wcale nie jest tak źle. Nie twierdze że na Zachodzie jest gorzej bo jeszcze Nam sporo brakuje ale nie jest aż tak idealnie i lepiej ze 4 razy jak się niektórym wydaje . Jedźcie na ten Zachód i zobaczycie jak to się luksusowo żyje za te niby ich zarobki. W Holandii podobnie jak w Niemczech większość zarabia w przedziale 2000-3000 euro, co trzeci pracownik w Niemczech będzie pobierał po 45 latach pracy w pełnym wymiarze godzin emeryturę niższą niż 1300 euro brutto. Ceny żywnośći, mieszkań i usług są dużo wyższe. Nie wspomnę że tam za wszystko wszędzie się płaci i to grubo. No ale najwięcej maja do powiedzenia o świecie Ci co najdalej byli w Zakopanem.