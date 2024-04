Szef może dopłacić do wyjazdu na majówkę. Oto warunki

Wczasy pod gruszą. Kto może liczyć na dopłatę?

Do otrzymania dopłaty w ramach tzw. wczasów pod gruszą należy złożyć u pracodawcy wniosek wraz z oświadczeniem o swojej sytuacji majątkowej i rodzinnej. To on jest podstawą dla pracodawcy do określenia, czy świadczenie będzie przysługiwało i w jakiej kwocie.