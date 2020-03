Szef WTO ostrzega, że skutki kryzysu wywołanego pandemią będą gorsze niż to, co pamiętamy z 2008 r.

Każdy kolejny tydzień domowej izolacji milionów ludzi na świecie będzie sprawiał, że odbudowanie gospodarki stanie się jeszcze trudniejsze. Zapłacimy za to ogromną cenę, choć nie wiemy jeszcze, jak będzie wysoka. Robienie scenariuszy to trochę wróżenie z fusów, bo najważniejsza zmiana w tym równaniu, czyli czas trwania pandemii, jest nieznany. Niektórzy ekonomiści wieszczą, że w najlepszym wariancie do końca tego roku pół miliona Polaków straci pracę, inni swoje widełkirozszerzają do 3 milionów. Na pewno możemy też zapomnieć o szczodrych inwestycjach władz centralnych i samorządowych. Nowa droga, remont huśtawek, zapowiada od miesięcy szkoła? To wszystko będzie musiało długo poczekać, bo miasta wydają na walkę z koronawirusem i zorganizowanie w miarę normalnych usług pieniądze, które miały zupełnie inne przeznaczenie.