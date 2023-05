Sztuczna inteligencja. "Część zawodów przestanie istnieć"

stary 20 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ja wiem jedno... do wyszukiwania danych owszem nadaje się to, do analizy spójności dokumentów z prawem też, ale nie pozwoliłbym AI na decyzyjność. To są zbyt poważne sprawy żeby nie sprawdzone algorytmy bez kontroli mogły decydować o naszym życiu.Dlaczego piszę że nie sprawdzone ? Bo się tego nie da zweryfikować....