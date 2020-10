Szwecję zostawiliśmy z tyłu, gonimy Belgię. Koronawirus w Polsce przebił historyczny próg

Kolejne 24 godziny, kolejne 1934 potwierdzone infekcje koronawirusa. To ostatnie dane Ministerstwa Zdrowia dot. sytuacji epidemicznej w Polsce. Z soboty na niedzielę najwięcej infekcji przybyło w województwie kujawsko-pomorskim. Tutaj pojawiło się 229 nowych zakażeń. Kolejne 223 przypadki służby potwierdziły w województwie pomorskim.

Jak wynika z danych resortu zdrowia, w szpitalach jest w tej chwili 2,9 tys. osób. Prawie 200 musi być podłączone do respiratora. W sumie już ponad 73 tys. osób wyzdrowiało.

To oznacza jednak, że ponad 20 tys. osób to tzw. aktywne przypadki. Te osoby wciąż z wirusem walczą. Zdecydowana większość robi to jednak w domu.