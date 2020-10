Testy na koronawirusa. Polskie firmy ruszają po kawałek tortu

Teraz, pół roku później, mają już niemal gotowy test. Czym on się różni od tych, które są dostępne na rynku? Po pierwsze działa szybko – daje wynik w 20 minut. Po drugie, można go przeprowadzić w dowolnym miejscu, nie trzeba wozić próbek do laboratorium. Czyli będzie można przebadać się na przykład na lotnisku, w przychodni, na przejściu granicznym, gdziekolwiek.

Szybki test na Covid za 40 zł. "Czekamy na zmianę przepisów"

- Prowadzimy teraz weryfikację wewnętrzną, ale jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników. W najbliższych tygodniach przeprowadzimy próby w szpitalach z udziałem zakażonych koronawirusem. To badanie dostarczy nam informacji, jak ten test sprawuje się "w boju". A następnie planujemy już certyfikację i wprowadzenie do użytku w Polsce, Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych – zapowiada prof. Garstecki.

Testy na koronawirusa jak grzyby po deszczu

- Większość testów dostępnych na rynku wykrywa tylko jeden, maksymalnie dwa, geny wirusa SARS-CoV-2. Dlatego jeśli mamy do czynienia ze zmutowanym wirusem – a trzeba pamiętać, że wirusy bardzo szybko mutują – to test może nie wykryć zmutowanego genomu i wynik może być fałszywie negatywny – wskazuje prezes.

Testować można wszędzie

Ale to nie koniec ambicji Genomtec. I tu wracamy do słabych stron służby zdrowia. Bo firma uznała, że to właśnie jej test może być rozwiązaniem problemów z wykrywaniem wirusa. - Nasz system ma zapewnić powszechny oraz szybki dostęp do analizy molekularnej w miejscach jak najbliżej pacjenta takich jak przychodnia, gabinet lekarski, SOR czy pojazdy służby zdrowia i służb sanitarno-epidemiologicznych - wskazywał Tokarski.