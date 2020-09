Nagrody money.pl rozdane. Prestiżowe statuetki dla biznesu i tysięcy urzędników

Człowiek roku, Firma roku, Technologia roku i dwie nagrody dodatkowe: nagroda specjalna redaktora naczelnego money.pl oraz nagroda 25-lecia Wirtualnej Polski. Redakcja money.pl po raz drugi w historii wręczyła prestiżowe odznaczenia dla najważniejszych osób i firm w polskiej gospodarce.

Rok 2020 zmienił wszystko. Koronawirus zmienił wszystko. To, jak się komunikujemy. To, jak i gdzie kupujemy. To, w jaki sposób pracujemy. Nie tylko zasady biznesowej gry musiały się zmienić. Zmienia się również stan polskiej gospodarki. Po trzech dekadach wzrostu, czeka nas prawdziwy kryzys. Bez niektórych firm i bez niektórych ich działań kondycja ekonomii byłaby o wiele gorsza. I to właśnie firmy i osoby, które zmieniają oblicze polskiej gospodarki zostały w tym roku nagrodzone.

O wyborze decydowała kapituła, w skład której weszli m.in. wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, prezes WP Media Joanna Pawlak, prezes firmy Budimex Dariusz Blocher, wiceprezes WP Holding Michał Brański, prezes Polskiego Fundusz Rozwoju Paweł Borys, dziekan Wyższej Szkoły Bankowej dr Maciej Kawecki, prezes firmy Kazar Artur Kazienko czy deweloper i kierowca rajdowy Rafał Sonik. Nagrody zostały przyznane podczas gali w ramach wydarzenia Impact'20 Connected Edition.

Człowiek roku nie jest jeden

W tym roku wyjątkowo tytuł "Człowiek roku money.pl" nie wędruje do jednej osoby. Nie trafia do rąk przedsiębiorcy, inwestora, innowatora. Nie trafia też w ręce polityka. W rzeczywistości przekształconej, a może i trochę zdemolowanej przez epidemię koronawirusa, osób, które zasługują na wyróżnienie jest wiele.

I właśnie dlatego tytuł człowieka, a w zasadzie ludzi roku, wędruje do wszystkich zaangażowanych w tworzenie i realizację tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej.

To nagroda dla urzędników ministerstw, pracowników lokalnych urzędów, informatyków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy analityków Polskiego Funduszu Rozwoju. To właśnie ich praca pozwoliła sprawnie wprowadzić największy pakiet pomocowy w historii polskiej gospodarki. To właśnie ich praca zatrzymała pierwszy od lat 90. kryzys gospodarczy, który dotknął Polskę. Tarcza antykryzysowa nie ma i nie powinna mieć tylko jednej twarzy. To był projekt zespołowy na niespotykaną dotąd skalę.

- To dzięki ekonomistom, prawnikom, programistom i urzędnikom udało się w błyskawiczny sposób uratować polską gospodarkę i setki tysięcy miejsc pracy. Kapituła przyznaje nagrodę nie jednej osobie, a setkom, a może i tysiącom - tłumaczy Sebastian Ogórek, redaktor naczelny money.pl.

Nagrodę odebrała wicepremier Jadwiga Emilewicz. - To wzruszający moment, a czuję się nieswojo, bo reprezentuję wiele osób, które mają imiona i nazwiska. To nie są anonimowe postacie. Istotne było tempo, nie tylko ustaw, ale wdrożeń. To wszystko zasługa ogromnego poświęcenia - mówiła. Jak podkreślała, "służba publiczna w ciągu pierwszych miesięcy pandemii nabrała właściwego znaczenia".

- Tarcze by nie powstały, gdyby nie ciężka praca wielu osób. Ich symbolem będzie śpiwór, z którym akurat ja wprowadziłam się do ministerstwa. Wiele osób pracowało dniami i nocami, by to wszystko się udało. Dziś jest czas świętowania, ale wciąż ostrożnie podchodzimy do przyszłości - mówi Jadwiga Emilewicz.

- Wiele urzędów zmieniło zupełnie swoje oblicze podczas epidemii, wzorem może być Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który trafił do awangardy administracji. Dla wielu przedsiębiorców to pewnie zaskoczenie, ale tak było - dodaje. Jak podkreśla, inicjatywa nagrodzenia administracji publicznej nie wyszła od administracji publicznej, która miała swoich reprezentantów w kapitule. To pomysł przedsiębiorców.

Walczyli z rakiem, zaczęli walczyć z koronawirusem

Nagroda "Firma roku money.pl" wędruje z kolei do spółki Warsaw Genomics. Tworzy ją zespół naukowców, którzy jeszcze kilka miesięcy temu badali geny Polaków. W ten sposób szukali tych, u których ryzyko wystąpienia raka było najwyższe. A można to określić właśnie na podstawie naszych genów. Takie badania to szybsza diagnostyka, to dokładne leczenie i przede wszystkim mniej zgonów. A nie jest tajemnicą, że odsetek Polaków umierających na nowotwory jest jedną z największych w Unii Europejskiej. Bez profilaktyki nie zmienimy tej dramatycznej statystyki.

Warsaw Genomics na tym jednak nie poprzestaje. Firma od kilku miesięcy jest jednym z głównych testujących Polaków na obecność koronawirusa. W momencie, gdy dostępność badań była mała, firma na własny koszt po prostu się przebranżowiła. I dziś może przyjmować kilka tysięcy próbek każdego dnia.

- To nie był łatwy wybór. Większość firm mierzyła się nie tylko z wyzwaniami biznesowymi, ale walczyła o przetrwanie na rynku. Dlatego kapituła brała pod uwagę nie tylko wyniki finansowe, ale również to, jak firmy reagowały na epidemię. Działania społeczne premiowane były podwójnie - tłumaczy Sebastian Ogórek.

- Zadanie jury nie było łatwe. Musieliśmy wyłowić firmy szczególne, dynamiczne i takie, które z głową odpowiedziały na wyzwania pandemii - mówi Michał Brański, wiceprezes Wirtualna Polska Holding.

Jak wskazywała dr hab. Anna Wójcicka, jej firma pracuje głównie po to, "by pacjentom w Polce żyło się lepiej". - Jesteśmy firmą wykonującą badania genetyczne. Szukamy uszkodzeń, które wskazują ryzyko wystąpienia chorób. W momencie, gdy nastał COVID podjęliśmy decyzję o wykonywaniu innych badań. W ciągu pięciu dni przestawiliśmy swoje moce, by pomóc w walce z koronawirusem. Wspólnie z największymi firmami udało nam się przeprowadzić 27 tys. badań dla lekarzy - tłumaczyła dr hab. Wójcicka.

Przenośne laboratorium

Nagrodę w kategorii technologicznej otrzymuje z kolei firma Genomtec za produkt Genomtec ID. To laboratorium w pudełku. Pozwala na błyskawiczne przeprowadzenie testów na obecność wirusów, bakterii i grzybów z licznych próbek. Polski produkt może zrewolucjonizować wizyty u lekarzy. Jak? Lekarz rodzinny będzie mógł przeprowadzić podstawowe badania u siebie. Mało tego! Sprzęt może być wykorzystywany nawet przez samych konsumentów. Sprawdzą, czy są zdrowi i z badaniem udadzą się po poradę lekarza.

- Dziś nikt nie czeka na nowy telefon, dziś czekamy na dwie rzeczy: lek na koronawirusa i szczepionkę przeciwko wirusowi. Na barkach działów R&D spoczywają losy świata i nie jest to przesada. I to właśnie ten temat stał się główną osią debaty nad tym, kto powinien dostać nagrodę Technologia money.pl - mówi Sebastian Ogórek, redaktor naczelny money.pl.

- Dziękuję za nagrodę, dziękuję zespołowi za trzy miesiące ciężkiej pracy. Udało nam się stworzyć całkowicie od podstaw zestaw diagnostyczny, który jest w stanie zdiagnozować koronawirusa w przeciągu 11 minut. To ulepsza, usprawnia cały proces diagnostyczny - mówi Miron Tokarski, prezes Genomtec ID. W kategorii technologia roku nominowane były również takie firmy jak Booksy i Coinfirm.

Trzecia tarcza antykryzysowa

Nagrodę specjalną redaktora money.pl otrzymał z kolei Rafał Brzoska, twórca Inpostu i Paczkomatów.

- To człowiek, który miały wzloty i upadki. Jego firma też miała wzloty i upadki. Jednak w czasie epidemii wielu przedsiębiorcom pozwolił działać, pozwolił handlować. Rafał Brzoska to pewnie wróg galerii handlowych, ale przyjaciel polskiego e-commerce - tak decyzję argumentuje Sebastian Ogórek. Jak podkreśla, handel internetowy dla wielu firm był w zasadzie jedną z kolejnych tarcz antykryzysowych.

- Gdyby nie handel w sieci, wielu przedsiębiorców nie miałoby gdzie i komu sprzedawać swoich produktów. Gdyby nie dostawy, handel w sieci nie byłby możliwy i ławy - dodawał.

- To nagroda dla blisko 10 tys. osób, które angażowały się w walkę o polski biznes. To oni angażowali się w ratowanie, to oni pomagali przy obsługiwaniu firm, które szukały dla siebie miejsce. Dziś już blisko ćwierć polskiego handlu jest w internecie. Dziękuje moim współpracownikom, to nagroda dla was - mówi Rafał Brzoska.

"Zawsze chcemy więcej"

Kolejna kategoria i kolejna nagroda - to "Nagroda 25-lecia Wirtualnej Polski".

WP to pierwszy i najchętniej odwiedzany polski portal. Od 1995 roku mówimy o tym co ważne. Każdego dnia, w każdej godzinie. Pomagamy w podejmowaniu codziennych decyzji. I w tym roku świętujemy swoje wyjątkowe urodziny. Stąd i ta kategoria, ta nagroda. A trafia do spółki, która od lat udowadnia, że w Polsce można budować wyjątkowe technologie, że w Polsce mogą pojawiać się branże kojarzone wyłącznie z zachodnimi krajami.

- Zaczęli od niewielkiej dystrybucji, dziś są znaną i rozpoznawalną marką na całym świecie. Nagrodę przyznajemy za wytrwałość, kreatywność i dążenie do doskonałości, których zazdrościć może niejedna korporacja. W DNA tej firmy jest innowacja, a to jest klucz do sukcesu - argumentuje Joanna Pawlak, prezes Wirtualna Polska Media. A nagroda "25-lecia Wirtualnej Polski" wędruje do firmy CD Projekt.

- Mamy za sobą 26 lat działalności. To ekscytujące ćwierć wieku, ale nas najbardziej ekscytuje to, co będzie się działo przez kolejne 25 lat. W CD Projekt zawsze wydaje nam się, że najlepsze przed nami, że to dopiero przyjdzie. I to nas na co dzień napędza. Pierwszy krok w przyszłość już za chwilę - mówi Adam Kiciński, prezes CD Projekt.

Kim zostali zdobywcy nagród money.pl w 2019 roku? Michał Sołowow został "Człowiekiem Roku money.pl", a firma eObuwie.pl została zwycięzcą w aż dwóch kategoriach: "Technologia, która zmieniła zasady gry" oraz "Firma Roku money.pl". Tę ostatnią nagrodę zdobyła ex aequo ze spółką Wielton.

W 2020 roku dołączają do nich takie firmy jak Warsaw Genomics, Genomtec, CD Projekt oraz Rafał Brzoska i wszyscy twórcy tarcz antykryzysowych. I tak kończy się druga edycja nagród money.pl.

