Impact'20. Krajowy Plan Odbudowy: rząd odsłania karty

Polski KPO będzie elementem szerszego programu unijnego, czyli Europejskiego Instrumentu Odbudowy (Recovery and Resilience Facility – RRF). To program - warty 750 mld euro - który jest częścią Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027. Został on stworzony jako unijna odpowiedź na kryzys związany z SARS-CoV-2, który dotknął państwa członkowskie UE.