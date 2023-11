Szykuje się częściowe zwycięstwo Polski przed TSUE? Kolejne zmiany dla ciężarówek

O sprawie pisze "Rzeczpospolita", która przypomina, że Polska i kilka innych krajów Unii Europejskiej w 2020 r. zaskarżyły do Trybunału Sprawiedliwości UE unijny pakiet mobilności . We wtorek swoją opinię w tej sprawie wydał rzecznik generalny TSUE. Co warto podkreślić, ostateczny werdykt (planowany na początek 2024 r.) rzadko kiedy różni się o tej opinii.

Polska wygra w kwestii obowiązku powrotu ciężarówek?

Jeśli zatem powtórzy się ten scenariusz, to Polska i inne państwa przegrają w dwóch z trzech głównych punktach skargi. Zmiana prawa może jednak nadejść w kwestii obowiązku powrotu ciężarówki do kraju co osiem tygodni. Nie mówimy tu jednak o obowiązku powrotu samego kierowcy – gdyż to regulują inne przepisy – ale wyłącznie TIR-a.