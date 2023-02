Tak "chowają" oszczędności. Nieoczekiwany wybuch gorączki złota w Rosji

Jak pisze "Financial Times", żaden inny kraj nie zanotował tak dużego popytu na złoto. Zainteresowanie nieoczekiwanie wzrosło aż pięciokrotnie. To znacznie więcej niż ogólny wzrost globalnego popytu na złoto w 2022 r. - o 18 proc. To swoją drogą najwyższy poziom od dekady, co pokazuje, że w czasach kryzysu metale szlachetne traktowane są jak bezpieczna przystań. Mimo znacznego wzrostu zainteresowania Rosja nie należy do największych nabywców - odpowiada z ok. 2 proc. transakcji. Najwięcej kupują Chiny - 19 proc., sporo także Niemcy i Indie.