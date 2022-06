Tak malały mieszkania w ogłoszeniach sprzedaży. Kurczą się lokale na rynku pierwotnym

W kwietniu 2022 r. mieszkanie oferowane w Warszawie na rynku pierwotnym miało średnio 55,3 m kw. To o 5,1 m kw. mniej niż jeszcze przed trzema laty - informuje portal. RynekPierwotny.pl. To i tak w stolicy oferowane są największe nowo wybudowane lokale.

Mocniej skurczyły się nowe mieszkania w Łodzi. Deweloperzy w tym mieście w ciągu trzech lat odchudzili lokale na rynku pierwotnym o blisko 6 m kw. Spośród sześciu największych miast w kraju mniejsze lokale odnotowano też w Gdańsku (-2,4 m kw. do 54,8 m kw.) oraz w Krakowie (-0,8 m kw. do 52,7 m kw.).

Trend kurczących się mieszkań potwierdza też GUS

We Wrocławiu jednak powierzchnia nowych lokali niewiele wzrosła (o 0,3 m kw. do 53,9 m kw.). W Poznaniu natomiast widać znaczniejszy wzrost wielkości mieszkań na rynku pierwotnym (o 1,8 m kw. do 54,4 m kw.).