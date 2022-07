Tak rosną czynsze Polaków. "Nie wiem, jak żyć"

chris 4 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Po to wybieramy polityków, by nad takimi sytuacjami mieli kontrolę, przykład firmy Krono produkującą płyty OSB, pobudowali nowe namioty by tam składować produkowane płyty, jednocześnie nie puszczając nic na rynek, sztuczna zmowa firm i płyty poszły trzykrotnie do góry, wtedy czyszczenie magazynów, to jest nielegalny proceder, który jak widać jest stosowany w Polsce w większości produktów, nasuwa się pytanie, po co nam nasi politycy, bez nich będzie taniej