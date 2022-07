Tak źle nie było w Polsce od 25 lat. "Przehulaliśmy dobre czasy"

Co wzrosło najbardziej? Paliwa względem maja 2022 r. zdrożały o 9,4 proc., a patrząc w ujęciu rocznym (czerwiec 2022 r. vs. czerwiec 2021) cena paliw wzrosła aż o 46,7 proc. Nośniki energii z kolei zdrożały o 3 proc. miesiąc do miesiąca i 35 proc. rok do roku. Żywność względem maja zdrożała o 0,7 proc. i 14 proc. rok do roku.