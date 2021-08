Tanie wakacje we wrześniu? Zapomnij. Będzie drożej

Wrzesień zbliża się wielkimi krokami, z racji, że jest to tak zwany niski sezon wakacyjny, zwykle w tym czasie wycieczki zagraniczne były znacznie tańsze. W tym roku jednak różnice w cenach nie będą tak duże, co wynika z raportu Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata.

W swoim cotygodniowym raporcie Instytut wskazał, że już teraz w pierwszym tygodniu września imprezy turystyczne będą droższe średnio o 30 złotych tydzień do tygodnia i 177 złotych rok do roku.

Na ceny wycieczek negatywnie wpływają ceny paliwa lotniczego oraz kursy dolara i euro. Cena paliwa lotniczego wyniosła 2,75 złotego za litr wobec 1,77 złotego za litr przed rokiem, co oznaczało wzrost o 55,4 procent. Jeśli chodzi zaś o kurs złotego, to był on słabszy niż przed rokiem o 3,1 procent.