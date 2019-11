Tąpnięcie w rządzie. Kłócą się o kontrolę nad PFR

PFR to kluczowa z punktu widzeniu realizacji strategii rozwoju rządowa instytucja, która inwestuje w najważniejsze projekty gospodarcze i wprowadza Pracownicze Plany Kapitałowe.

Z drugiej strony otoczenie Jarosława Gowina wysyła sygnały, że to on może przejąć kontrolę nad PFR. To raczej - z jego strony - myślenie życzeniowe.