Tarcza antykryzysowa. Jadwiga Emilewicz przedstawia szczegóły rozszerzenia programu

Minister zapowiedziała, że w aktualizacji tarczy antykryzysowej ma się pojawić fundusz dopłat do oprocentowania kredytów. Odpowiadać za niego będzie Bank Gospodarstwa Krajowego. Ma to być wsparcie dla przedsiębiorców, którzy utracili płynność finansową lub są tym zagrożeni. Kredytów wspierających biznesmenów udzielać mają banki komercyjne, a oprocentowanie pokryje BGK.

Kolejnym elementem ma być ochrona firm z polskim kapitałem, by nie zostały przejęte przez przedsiębiorstwa spoza Unii Europejskiej w wyniku spadków wartości. Każdorazowa próba przejęcia największych polskich firm ma być notyfikowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. - Przyjmiemy podobne rozwiązania, które funkcjonują już w Niemczech - wytłumaczyła Emilewicz. Dodała, że rząd nie chciałby, by "polskie spółki dziś stały się inną, cudzą własnością".

Później wicepremier wskazała o jakie firmy chodzi. Podkreśliła, że chociaż rząd nie "wymienia spółek z nazwy", to ma na myśli te zajmujące się m.in. energetyką, transmisją gazu i sprzedażą ropy, czy też funkcjonujące w farmacji, żywności, czy transporcie. - Chcemy, aby te firmy były dzisiaj pod naszą szczególną troską i nadzorem - podkreśliła Emilewicz i dodała, że lista firm powstanie we współpracy z ministerstwem aktywów państwowych.

Samorządy będą mogły również się zadłużać. Rząd wprowadzi odpowiedni mechanizm, by mogło do tego dojść m.in. poprzez ograniczenie reguły fiskalnej. - Wszystko dlatego, że ten rok jest wyjątkowy - podkreśliła minister. Do budżetu samorządów szybciej trafią też pieniądze z rat subwencji ogólnej.

Emilewicz zapowiedziała, że pakiet rozszerzający tarczę antykryzysową ma pojawić się szybko w Sejmie. Rząd chce, by posłowie pochylili się nad nim już na najbliższym posiedzeniu. Minister zaapelowała również do wszystkich stron politycznych o współpracę przy procedowaniu noweli.

A co dalej z podatkami cukrowym i cyfrowym? Emilewicz przypomniała, że prace nad daniną cukrową są zawieszone do końca roku. Natomiast co do podatku cyfrowego, zdaniem polskiego rządu jego projekt powinien być przygotowany przez OECD lub Unię Europejską. - Na dzisiaj nie ma prac nad takim podatkiem - podkreśliła minister.