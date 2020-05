Tarcze się kończą. Co dalej z pomocą dla firm i pracowników?

Polska okazuje się najhojniejsza, jeśli chodzi o pomoc bezzwrotną dla firm wśród krajów naszego regionu. Nie wystarczy to jednak do uratowania wszystkich firm i miejsc pracy - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Tarcza 4.0 najpewniej zostanie uchwalona jeszcze podczas obecnego posiedzenia Sejmu, które kończy się 2 czerwca. Wszystko wskazuje na to, że będzie to już ostatni pakiet pomocowy dla firm. To potwierdza, powołując się na informacje z resortu rozwoju, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan Grzegorz Baczewski.