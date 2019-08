Taśmy Kaczyńskiego. Birgfellner przesłuchany w Wiedniu

Pytań było ok. 100, teraz zostaną przesłane do prokuratury w Warszawie, która przetłumaczy je z języka niemieckiego. - Dalsze postępowanie będzie się toczyło przed prokuraturą w Warszawie - powiedział Dubois. Austriak był przesłuchiwany w charakterze świadka. Od Jarosława Kaczyńskiego domaga się 40 mln zł.

Gerald Birgfellner twierdzi, że został oszukany przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w związku z przygotowaniem do realizacji inwestycji budowy wieżowca w centrum Warszawy. Biznesmen zapewnia, że nie otrzymał należnego mu wynagrodzenia.

Mec. Dubois jeszcze przed przesłuchaniem poinformował PAP, że to odbędzie się w języku niemieckim, a przesłuchującymi będą austriaccy prokuratorzy. Pełnomocnik biznesmena podkreślił, że przesłuchanie dotyczy obywatela Austrii, więc czynności nie są prowadzone przez polską ambasadę tylko przez właściwe organy austriackie. Mimo to, protokoły z przesłuchania zostaną przesłane do Warszawy.