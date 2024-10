Te państwa naciskają na UE. Chodzi o import LNG z Rosji

Wspólny list do Komisji Europejskie j w tej sprawie wysłały: Austria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Francja, Finlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg i Szwecja.

Import rosyjskiego LNG. Chcą zaostrzenia przepisów

Moskwa korzystała z europejskich portów, aby przeładowywać gaz na inne statki, a potem transportować surowiec w inne miejsca, np. do Azji. Przyjęty w czerwcu 14. pakiet sankcji UE zakazał takiego przeładunku. Ograniczenia nie doprowadziły jednak do zakazu importu rosyjskiego LNG.

Jak poinformowali sygnatariusze dokumentu, import rosyjskiego gazu skroplonego do unijnych terminali LNG wzrasta. Problemem jest to, że trudno zidentyfikować, jacy dostawcy gazu za to odpowiadają, ponieważ nie ma publicznie dostępnych informacji na ich temat, jak również na temat wolumenów gazu LNG, który kupują. Nie wiadomo więc, czy sankcje nie są łamane.